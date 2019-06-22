Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан РФ в Грузию

Как сообщается на сайте Кремля, туроператорам и турагентствам на время действия запрета рекомендуется воздержаться от продажи туров в эту страну. На сегодняшний день о закрытии продаж авиабилетов в Грузию отчитались «Аэрофлот», «Победа», «Red Wings», S7 и Smartavia. Президент также поручил правительству обеспечить возвращение домой россиян, временно находящихся на грузинской территории. По оценкам Ростуризма, в Грузии находится порядка 1,5 тыс. организованных туристов из нашей страны. Их возврат домой будет осуществлен планово, согласно выписанным билетам до8 июля. Информация о количестве самостоятельных туристов уточняется.

Российский МИД настоятельно рекомендует гражданам РФ воздерживаться от поездок в Грузию. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала «Эху», что никаких гарантий безопасности российским туристам предоставлено не было.

Ранее российский МИД рекомендовал соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших в четверг акций протеста.