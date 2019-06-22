На проходящем в Бразилии Кубке Америки по футболу завершается групповой этап

В квартете с участием хозяев именно пентакампионы считались явными фаворитами. Однако неожиданная ничья с Венесуэлой турнирные расклады несколько спутала. Перед заключительным туром у команд Бразилии и Перу по 4 очка. Но играть им предстоит сегодня между собой. В то время, как венесуэльцы имеют в активе всего 2 балла. Но в запасе у них – встреча с Боливией. Не набравшей пока на турнире ни одного очка. Так что победа выведет команду Сомона Рондона в четвертьифнал. Вот только для ее достижения венесуэльцам нужно непременно забивать. А с этим у них пока проблемы. Оба своих матча на турнире венесуэльцы завершили со счетом 0-0.

Еще в одном матче встречались команда Чили обыграла команду Камеруна со счетом 2:1 и досрочно вышла в плей-офф.