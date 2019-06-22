«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию

Эта делается в соответствии с указом президента о временном запрете для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии. Авиакомпания прекращает рейсы в Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю.

Пассажиры, которые уже приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости. Ранее о закрытии продаж билетов в Грузию с 8 июля отчитались авиакомпании «Победа», Red Wings, S7 и Smartavia.

Грузия – очень популярное направление у российских туристов, сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Россияне после рекомендации МИД РФ не посещать Грузию могут получить компенсацию за уже оплаченные поездки в турфирмах, добавила Тюрина.