Стоимость биткоина — в ночь на субботу впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в 10 тысяч долларов
Эксперты связывают рост цены с планами соцсети Facebook по запуску собственной криптовалюты Libra.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Эксперты связывают рост цены с планами соцсети Facebook по запуску собственной криптовалюты Libra.
Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…
Партийная система в поисках баланса Регулярно возникают слухи о создании «второй партии власти» — то на базе ОНФ, то под руководством депутата Поклонской… Рискнем предположить, что это связано с тем, что создать за 30 лет устойчивую многопартийную модель невозможно. Россия все еще ищет оптимальный для себя баланс…