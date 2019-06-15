Полицейские выявили ряд нарушений в работе задержавших Ивана Голунова

Полицейские выявили ряд нарушений, которые допустили должностные лица УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в сообщении столичного ГУ МВД.

Журналист и писатель Николай Сванидзе сказал в эфире «Эха Москвы», что вряд ли расследование пойдет далеко.

Напомним, что постов по делу Голунова лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.