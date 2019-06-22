Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушёл в отставку

Отставка спикера была одним из требований участников акции протеста в Тбилиси, которая началась после того, как депутат российской Госдумы, председательствуя на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в столице Грузии, сел в кресло спикера.

Поступок российского депутата спровоцировал антиправительственные и антироссийские акции в Тбилиси. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 человек. Около 100 демонстрантов были задержаны.