В Калининграде пройдет акция памяти и митинг в поддержку политзаключенных

На него придет освобожденный журналист Игорь Рудников. Об этом «Эху Москвы» сообщил первый секретарь калининградского отделения партии «Коммунисты России» Александр Орлов.

17 июня 2019 года Игорь Рудников вышел на свободу после девятнадцати месяцев в СИЗО. Рудникова обвиняли в вымогательстве 50 тыс. долларов США, но суд переквалифицировал действия журналиста и издателя на самоуправство.

Акция разрешена. Она пройдет в 12 часов в районе площади Победы.