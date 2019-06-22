Глава МВД Владимир Колокольцев лично участвовал в опросе оперативников, проводивших задержание Ивана Голунова

Это произошло еще до объявления о прекращении преследования спецкора «Медузы». Накануне в столичном полицейском главке сообщили о целом ряде нарушений, выявленных в результате внутренней проверки по этому делу.

Министр внутренних дел перед тем как 11 июня сделать заявление о недоказанности вины журналиста, грубо остановленного пятью днями раньше на Цветном бульваре, лично провел разговор с сотрудниками УВД по ЗАО, участвовавшими в задержании Ивана Голунова.

По информации источников РБК, глава российской полиции хотел «получить собственное представление о ситуации». Все происходило в здании столичного главка МВД на Петровке, 38. Помимо оперативников, состоялся и разговор с их руководителями.

После этого было объявлено о том, что непосредственных участников задержания отстранили от работы, а их начальники — глава УВД по ЗАО генерал-майор Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного полицейского главка Юрий Девяткин будут уволены. Так и произошло.

В пятницу в МВД отчитались об итогах внутренней проверки и заявили: выявлен целый ряд нарушений и нестыковок, а дело, по которому задерживали Голунова, будет предано из полиции в прокуратуру и СК. Прокуратура накануне вынесла в адрес полицейского главка по Москве объемное представление с требованием устранить эти недостатки и наказать виновных.

Специальный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов заявлял о том, что наркотики ему были подброшены, а само дело сфальсифицировано. В защиту Голунова прошла серия уличных акций.