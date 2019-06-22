Условием снятия запрета на авиаполеты в Грузию будет нормализация обстановки в этой стране

Об этом РБК сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин накануне своим указом запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки граждан в Грузию.

Туроператорам рекомендовано временно прекратить продажу туров в Грузию.

Грузия — очень популярное направление у российских туристов, сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Россияне после рекомендации МИД РФ не посещать Грузию могут получить компенсацию за уже оплаченные поездки в турфирмах, добавила Тюрина.