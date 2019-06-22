Все организованные российские туристы будут вывезены из Грузии до 8 июля

Как рассказала РИА пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, это произойдет либо в плановом порядке или любыми другими доступными рейсами.

Тюрина заметила, что до 8 июля, когда будет остановлено авиасообщение с Грузией, еще более 2 недель, а большинство отдыхающих, как правило берут туры на 7-14 дней.

В свою очередь исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что по закону, россияне при отмене тура в Грузию могут претендовать на полный возврат средств.

Протесты в грузинской столице не связаны с международной повесткой, а вызваны внутриполитическими проблемами. Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

Властям невыгодно применять силу к протестующим, иначе авторитету правящих кругов будет нанесен огромный ущерб, считает эксперт. В ближайшее время может начаться новый период политической нестабильности в Грузии, добавил Федор Лукьянов.