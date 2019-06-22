Минфин предложил создать сеть беспошлинной торговли для иностранцев наподобие советских магазинов «Березка»

По замыслу чиновников российского финансового ведомства, товары в таких магазинах смогут приобретать сотрудники дипломатических представительств и консульств зарубежных государств.

Министерство финансов подготовило проект постановления правительства, в котором описывается идея создания двух спецмагазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Там иностранные дипломаты за доллары, евро и рубли при предъявлении документов, удостоверяющих их аккредитацию при МИД России, смогут приобретать товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

Документ с предложением появился на портале проектов нормативных правовых актов. Учредителем современной «Березки» станет ГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации».

Многие отмечают, что идея Минфина о специальных магазинах для дипломатов напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов, в которых иностранцы и советские загранработники могли покупать за валюту или чеки Внешпосылторга дефицитную продукцию, доступа к которой у рядовых соотечественников не было. «Березки» просуществовали до 1988 года.

На данном этапе, как указывает сайт Федерального портала нормативно-правовых актов, предложение Минфина находится на этапе публичного обсуждения и проходит антикоррупционную экспертизу.