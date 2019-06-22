Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию

Ограничения вводятся с 8 июля и мотивируются обеспечением нацбезопасности». Указ президента также рекомендует туроператорам на время действия запрета прекратить продажу туров в Грузию.

Правительству поручено обеспечить возвращение домой россиян, временно находящихся на грузинской территории. Перед этим МИД России «настоятельно рекомендовал» соотечественникам воздержаться от поездок в Грузию.

По оценке Российского союза туриндустрии, в Грузии находятся не более пяти тысяч организованных туристов.

Грузия – очень популярное направление у российских туристов, сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Россияне после рекомендации МИД РФ не посещать Грузию могут получить компенсацию за уже оплаченные поездки в турфирмах, добавила Тюрина.