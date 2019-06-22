Бюджетники С-П-га привлечены к фальсификации подписных листов за  Александра Беглова.

Во всяком случае, так утверждают в Штабе Алексея Навального. Штаб опубликовал видео, снятое в администрации Выборгского района, из которого следует что сотрудникам бюджетных организаций «выдают базу людей с полным набором персональных данных избирателей и личные данные сборщика». Мобилизованным сотрудникам остается только поставить подпись за Беглова. Штаб пообещал направить жалобу в СК на фальсификацию избирательных документов. Сам Беглов просил правоохранительные органы провести проверку в связи с сообщениями о фальсификации подписей в свою поддержку. ВРИО губернатора Беглов идет на сентябрьские выборы самовыдвиженцем, поэтому для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку.