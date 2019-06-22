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04:18, 22 июня 2019

Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию.

Ограничения вводятся с 8 июля и мотивируются обеспечением нацбезопасности. Указ президента также рекомендует туроператорам на время действия запрета прекратить продажу туров в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение домой россиян, временно находящихся на  грузинской территории. Перед этим МИД России «настоятельно рекомендовал» соотечественникам воздержаться от поездок в Грузию. По оценке Российского союза туриндустрии, в Грузии находятся не более пяти тысяч организованных туристов.



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