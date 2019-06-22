В  Минфине предлагают создать подобие советских магазинов «Березка».

Как передает РБК, речь идет об организации беспошлинной торговли для сотрудников иностранных диппредставительств и консульств, которые смогут приобретать товары за доллары, евро и российские рубли. В сопроводительных документах к проекту постановления правительства сказано, что такие магазины могут быть созданы по одному в Москве и Санкт-Петербурге. В «Березках» иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за инвалюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.