Условием снятия запрета на авиаполеты в Грузию будет нормализация обстановки в этой стране.

Об этом РБК сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин накануне своим указом запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки граждан в Грузию. Туроператорам рекомендовано временно прекратить продажу туров в Грузию. На сайте ЭМ организовано голосование по вопросу, поддерживаете ли вы решение президента запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию? 89 проц. проголосовавших ответили отрицательно.