Родственники первого замглавы «Ритуала» Валериана Мазараки владеют недвижимостью на 2,5 млрд руб.

Как выяснило издание PASMI, брат Валериана Мазараки Лев поставил на учет недостроенный дом площадью свыше 3 тысяч кв.м. На участке располагаются футбольное поле и искусственное озеро. При этом земля под ними, как пишет PASMI, входит в состав лесного фонда. Расследованием деятельности «Ритуала» занимался журналист «Медузы»Иван Голунов. По сведениям «Новой газеты» и Transparency International, поместье замглавы «Ритуала» в элитном коттеджном поселке на Истринском водохранилище соседствует с домами главы московского управления ФСБ Алексея Дорофеева и его зама Марата Медоева, которых СМИ называли возможными инициаторами «дела Голунова».