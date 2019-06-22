Все организованные российские туристы будут вывезены из Грузии до 8 июля.

Как рассказала РИА пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, это произойдет либо в плановом порядке или любыми другими доступными рейсами. Тюрина заметила, что до 8 июля, когда будет остановлено авиасообщение с Грузией, еще более 2 недель, а большинство отдыхающих, как правило берут туры на 7-14 дней. В свою очередь исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила ТАСС, что по закону, россияне при отмене тура в Грузию могут претендовать на полный возврат средств.