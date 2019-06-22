Проблема с  переносом запуска космической обсерватории «Спектр-РГ» связана с человеческим фактором.

Таким образом источник в ракетно-космической отрасли прокомментировал РИА перенос старта ракеты-носителея «Протон-М» с «Байконура»

с 21 июня на 12 июля. По его словам, на завершающем этапе подготовки к запуску обсерватории было выявлено отклонение работе одного из разовых химических источников тока. Заменить его на стартовом комплексе невозможно, ракету требуется вернуть в монтажно-испытательный корпус. Ожидается, что это будет сделано сегодня.