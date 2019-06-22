Накануне вечером на Хохловской площади ОМОНовцы снова задерживали посетителей общественного пространства «Яма».

По сведениям «Дождя», вместе с полицейскими рейд проводили активисты движения «Лев против», которые выступают против курения и распития алкоголя в общественных местах. По данным ИФ, задержаны 20 человек. Активисты движения «Лев против» провели здесь уже несколько рейдов при поддержке органов внутренних дел. Всякий раз это заканчивалось конфликтами и драками с отдыхающими. Накануне фонд «Общественный вердикт» призвал полицию и прокуратуру Москвы проверить действия участников движения.