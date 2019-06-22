В столице на все выходные снова закроют участок Филёвской линии метро

Сразу шесть станций голубой ветки метро закроют. От Студенческой до Пионерской. В пресс-службе подземки объясняют это ремонтом. Строители проведут монтажные и отделочные работы в вестибюлях станций Филёвский парк и Багратионовская. Под платформами заменят кабели, смонтируют новые трубопроводы и проведут электромонтажные работы в пассажирской зоне. Работники метро в свою очередь заменят шпалы, отрегулируют подвеску контактного рельса. Изменение режима необходимо чтобы как можно скорее завершить реконструкцию наземного участка, но сделать это без временной остановки движения поездов невозможно, отмечают в пресс-службе. Пассажиров закрытых станций развезут дополнительные автобусы. Станция Киевская Филёвской линии будет открыта: от неё можно доехать до Международной или Александровского сада, а также пересесть с неё на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Этот участок, отметим, закрывают не впервые. То же самое ждёт его и в следующем месяце.

Филёвская линия заработает в прежнем режиме утром в понедельник.