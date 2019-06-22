Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отверг обвинения в адрес его штаба, связанные с фальсификацией подписей. В видеобращении, которое опубликовал сайт Фонтанка, Беглов не исключил, что речь идёт о провокации.

Ранее штаб политика Алексея Навального в Петербурге сообщил, что сотрудники бюджетных учреждений по базе персональных данных заполняют подписные листы в поддержку Беглова, активисты также опубликовали видео, снятое в администрации Выборгского района города. Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре. Александр Беглов решил идти на них как самовыдвиженец.