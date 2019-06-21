Владимир Путин поручил прекратить полёты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля

Глава государства также распорядился принять меры по возвращению россиян на родину.

По данным источника ТАСС, Росавиация сегодня утром проведёт экстренное совещание, связанное с запретом полётов. Авиакомпаниям разъяснят детали. Впрочем, некоторые перевозчики уже выпустили заявления о готовности вернуть деньги за билеты.

Между тем в грузинской авиакомпании Georgian Airways которая выполняет прямые рейсы в несколько городов России агентству ТАСС сказали, что перевозчик продолжит работу в обычном режиме.

Сейчас в Грузии в составе туристических групп находятся несколько тысяч россиян, но самостоятельных туристов гораздо больше, сказала агентству ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Грузия сейчас очень популярна у россиян, подтвердила в интервью «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустии Ирина Тюрина.

В четверг в Тбилиси прошла многотысячная акция. Поводом для протестов стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило в парламенте Грузии. Он сел в кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. После этого у здания парламента стали собираться люди, которые говорили, что выступают против российской оккупации. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы обеспечивать внутреннее противостояние в стране.