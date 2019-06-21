Грузия попыталась свалить на Россию вину за происходящее в Тбилиси, заявил премьер Дмитрий Медведев

Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста. Поводом стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблее православия. Он сел в кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. Люди, вышедшие после этого на митинг, говорили, что выступают против российской оккупации. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы обеспечивать внутреннее противостояние в стране.