Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией

Указ подписал президент Владимир Путин. Российские авиакомпании не смогут выполнять рейсы в Грузию начиная с 8 июля. Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, к этой дате должно завершиться большинство туров. В то же время в Ассоциации туроператоров России отметили, что туры проданы как минимум до начала сентября. Сейчас в Грузии в составе туристических групп находятся несколько тысяч россиян, но самостоятельных туристов гораздо больше, сказала агентству ТАСС исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе.

По данным источника ТАСС, Росавиация завтра утром проведёт экстренное совещание, связанное с запретом полётов. Между тем некоторые авиакомпании уже выпустили заявления по этому поводу. В частности, перевозчик Red Wings пообещал возместить полную стоимость авиабилетов в Грузию, которые пассажиры будут вынуждены сдать, передаёт РИА «Новости».

Россиянам купившим билеты из Грузии на дату после 8 июля предложат досрочно покинуть страну. Во всяком случае так со ссылкой на источник пишет «Интерфакс». Собеседник агентства добавил, что в противном случае россиянам придётся возвращаться домой через третьи страны.