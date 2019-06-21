В Москве на Хохловской площади ОМОН задержал несколько посетителей общественного пространства «Яма»

Об этом сообщает телеканал «Дождь». Это совместный рейд силовиков и активистов движения «Лев против», которые борются с курением и распитием алкоголя в общественных местах. С конца мая подобные рейды проводятся на Хохловской площади каждую пятницу. Правозащитный фонд «Общественный вердикт» в связи с этим обратился в МВД и прокуратуру. Как пишет сайт «МБХ Медиа», правозащитники просят дать оценку действиям активистов, и провести проверку в отношении силовиков, которые проводят задержания по указанию участников движения «Лев против».