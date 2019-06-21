Рейтинг «Прямой линии» с Владимиром Путиным в Москве оказался минимальным за шесть лет

Количество просмотров ежегодно снижается. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании «Медиаскоп». Там отмечают, что москвичи активнее смотрели вторую половину трансляции. Всего «прямую линию» по телевизору смотрели около миллиона жителей столицы. Данных по России пока нет.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вчерашняя «прямая линия» с президентом понравилась большей части граждан. «Ее ждали, слушали и смотрели».