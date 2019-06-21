Российские авиакомпании начинают закрывать продажи билетов в Грузию

Они делают это по распоряжению Кремля. Так в пресс-службе авиакомпании S7 агентству ТАСС сообщили, что уже сейчас перевозчик прекращает продажу билетов на вылет после 8 июля, а в понедельник будет опубликована информация, связанная с возвратом билетов. Этим вечером президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полёты в Грузию начиная с 8 июля. Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, к этой дате должно завершиться большинство туров. Он назвал указ Путина «вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси».

Массовые акции начались в Тбилиси накануне после того, как в здании парламента выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он сидел в кресле спикера и говорил на русском языке. Люди собравшиеся на митинг сказали, что выступают против российской оккупации и добиваются отставки спикера, глав МВД и Службы безопасности. Сегодня стало известно, что спикер Ираклий Кобахидзе покинет свой пост.