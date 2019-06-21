Штаб Навального в Петербурге заявил о фальсификации подписей в поддержку Александра Беглова

Активистам удалось зафиксировать процесс заполнения подписных листов в пользу исполняющего обязанности губернатора города на видео.

Представители штаба политика Алексея Навального в северной столице сообщили о направленной в Следственный комитет жалобе. Они уверены: то, что происходило в помещении актового зала администрации Выборгского района Петербурга нельзя квалифицировать иначе, нежели по части 2 статьи 142 уголовного кодекса, как фальсификацию избирательных документов. На размещенном в Ютьюб видео сотрудники бюджетных учреждений, сидя в президиуме огромного зала заполняют подписные листы за временного губернатора города. На кадрах – диалог активистки с отводящими глаза и несколько озадаченными женщинами, застигнутыми за противозаконным занятием.

В штабе Навального утверждают, что сотрудникам бюджетных учреждений для заполнения подписных листов была предоставлена база с полным набором персональных данных и личные сведения о сборщиках.

Член «Единой России» Александр Беглов собирается участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец. Несмотря на то, что во главе города он стоит уже более 9 месяцев, его рейтинги остаются достаточно низкими.