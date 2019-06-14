Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полёты в Грузию

Это касается всех вылетов, начиная с 8 июля. Указ президента опубликован на сайте Кремля. МИДу президент поручил оказать помощь россиянам, которым предстоит возвращаться из Грузии с учётом приостановки авиасообщения.

Ранее этим вечером российский МИД посоветовал гражданам нашей страны отказаться от поездок в Грузию. Это связано с продолжающимися в Тбилиси протестами и позицией грузинских властей, — сказала «Эху Москвы» официальный представитель министерства Мария Захарова.

Действия МИДа в такой ситуации понятны и объяснимы, отметил в интервью «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей.

Между тем новые ограничения могут затронуть большое количество туристов. Пресс-секретарь Российского союза туриндустии Ирина Тюрина в интервью «Эху Москвы» отметила, что сейчас Грузия очень популярна у россиян.

Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разгоняла полиция. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Поводом для протестов стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблее православия, которое проходило в парламенте Грузии. Он сел в кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. После этого у здания парламента стали собираться люди, которые говорили, что выступают против российской оккупации, требовали отставки спикера, глав МВД и Службы безопасности. Сегодня стало известно, что спикер Ираклий Кобахидзе покинет свой пост.

Этим вечером у здания парламента вновь собрались протестующие, однако акция проходит гораздо спокойнее, чем вчера, рассказал «Эху Москвы» присутствующий на митинге грузинский политолог Гела Васадзе.

У здания парламента усилены меры безопасности.

Указ Путина относительно Грузии — вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий Тбилиси, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.