Более 35 тысяч человек участвуют в протестной акции в Тбилиси

Более 35 тысяч человек участвуют в протестной акции перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» очевидец политолог Гела Васадзе.

По его словам, митинг проходит «спокойно, тихо и мирно». «Люди улыбаются, обмениваются мнениями и говорят о том, что так жить нельзя — надо что-то менять. Однако сейчас основное требование — отставка главы министерства внутренних дел Георгия Гахарии», — отметил Г.Васадзе.

Он добавил, что в основном в акции участвует молодежь. Правоохранительные органы в происходящее не вмешиваются.