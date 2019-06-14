МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД опубликовал заявление, в котором выразил озабоченность осложнением внутриполитической ситуацией в Грузии в результате действий радикальной оппозиции. В этой связи МИД, учитывая, что в Грузии продолжаются массовые беспорядки, настоятельно рекомендует россиянам в интересах их личной безопасности воздержаться от поездок в Грузию», — сказала М.Захарова.