Правозащитный фонд «Общественный вердикт» обратился в МВД и прокуратуру из-за рейдов активистов движения «Лев против»

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Правозащитники просят дать оценку рейдам активистов, которые те устраивали каждую пятницу, начиная с конца мая, на Хохловской площади. Кроме того, они требуют провести проверку в отношении сотрудников полиции и Росгвардии, которые проводили задержания по указанию активистов.

Активисты «Лев против» борются с курением и распитием алкоголя в общественных местах. В ночь на 1 июня на Хохловской площади в стычке с ними пострадали несколько человек. В последние полчаса на этой площадке начался новый рейд.