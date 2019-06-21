Владимир Путин с 8-го июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией

Об этом говорится в указе президента Владимира Путина. Его опубликовал Кремль. Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии. Президент также рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать путевки в Грузию.



Ранее Ростуризм рекомендовал временно приостановить продажу туров в Грузию. В сообщении ведомства, адресованного туроператорам и турагентствам, говорится, что это необходимо до нормализации обстановки в стране. Сегодня же МИД России настоятельно рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок в Грузию из-за того, что там продолжаются протесты.

Массовые акции начались в Тбилиси накануне после того, как в здании парламента выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он сидел в кресле спикера и говорил на русском языке. Митингующие говорили, что выступают против российской оккупации и добиваются отставки спикера, глав МВД и Службы безопасности. Сегодня стало известно, что спикер Ираклий Кобахидзе покинет свой пост.