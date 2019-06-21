В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
Об этом сказал глава Сбербанка Герман Греф. Он напомнил, что и сегодня есть ограничения, которые касаются соотношения текущий платежей и дохода, — пишет агентство Интерфакс.
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Об этом сказал глава Сбербанка Герман Греф. Он напомнил, что и сегодня есть ограничения, которые касаются соотношения текущий платежей и дохода, — пишет агентство Интерфакс.
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