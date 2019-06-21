Космонавтам запретят ругаться матом и обсуждать Роскосмос

Это предусматривает кодекс профессиональной этики, проект которого подготовила госкорпорация. В документе говорится, что космонавт должен быть внимательным и корректным с коллегами, при исполнении должностных обязанностей иметь соответствующий деловому стилю вид. Кодекс предписывает воздерживаться от грубых высказываний, непристойных выражений, а также согласовывать публикацию фотографий в соцсетях. Документ запрещает вести образ жизни, негативно влияющий на престиж профессии, — пишет сайт «Открытые медиа».