Роскомнадзор нецензурно ответил журналисту, опубликовавшему требования ведомства к маскировке мата в СМИ

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев разместил в Твиттере рекомендации Роскомнадзора по маскировке нецензурных слов. После этого Роскомнадзор со своего официального аккаунта ответил журналисту публикацией с матом, которая начиналась словами «вам что, серьезно, так сложно использовать правильную маскировку нецензурной брани?».

Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сказал изданию «Дейли шторм», что Роскомнадзор всего лишь присоединился к флэшмобу, спародировав сообщение пользовательницы Твиттера, которая в точно таких же выражениях жаловалась на то, что люди не берут на улице листовки у промоутеров. Ампелонский добавил, что твиты в таком стиле также публиковали Сбербанк и Ростелеком.