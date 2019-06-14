Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации обстановке в стране

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее этим вечером российский МИД завил, что настоятельно рекомендует соотечественникам в интересах их собственной безопасности воздержатся от поездок в Грузию.

Если кто-то после рекомендации МИДа и захочет отказаться от поездки, ему нужно помнить о штрафных санкциях, — сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разгоняла полиция. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Поводов для протестов стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблее православия, которое проходило в парламенте Грузии. Он сел в кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. Именно после этого у здания парламента стали собираться люди, которые говорили, что выступают против российской оккупации, требовали отставки спикера, глав МВД и Службы безопасности. Сегодня стало известно, что спикер Ираклий Кобахидзе покинет свой пост.

Между тем, сегодня вечером у здания парламента вновь собрались протестующие.