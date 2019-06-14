В МИД РФ раскритиковали заявление президента Грузии о том, что в массовых протестах в Тбилиси виновата Россия

В Министерстве иностранных дел России РФ раскритиковали заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что в массовых протестах в Тбилиси виновата Россия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что такое заявление стало неожиданностью.

Она обратила внимание, что большое количество граждан России и Грузии посещают друг друга в летний период. «Важно было услышать непосредственно от президента Грузии заверения или гарантии относительно того, что насилие не будет продолжено, и руководство страны возьмет ситуацию под контроль.

К сожалению, вместо этого мы услышали, что во всем опять виновата Россия. Причем здесь Россия, честно говоря, представить сложно», — подчеркнула М.Захарова.

Как считает МИД РФ, «президент Грузии должна была заверить всех публично, что сделает все необходимое во избежание повторения такого насилия, чтобы люди, которые приезжают в страну чувствовали себя в безопасности». «Вместо этого были сделаны агрессивные, недружественные заявления в адрес России», — заключила М.Захарова.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты после визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации обстановки в стране. «Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — написала она в Facebook. По ее словам, «российская пятая колонна в нынешней ситуации более опасна, чем открытая агрессия». Зурабишвили подчеркнула, что те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают российскую политику и реализуют планы Кремля.