Бывший участник группы Pink Floyd Дэвид Гилмор продал на аукционе коллекцию гитар, выручив за нее более 21-го миллиона долларов. Об этом сообщили в аукционном доме «Кристи». Самую известную гитару Гилмора 1969-го года выпуска продали почти за 4 миллиона долларов. инструмент использовался при записи альбомов Dark Side of The Moon, The Wall и Animals. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность, а именно на защиту окружающей среды.