Минфин предлагает создать магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Ведомство подготовило проект постановления. Там говорится, что сотрудникам посольств и консульств зарубежных стран на территории России нужно предоставить возможность покупать в таких магазинах товары, предъявив служебное удостоверение. Покупки, считают в Минфине, дипломаты должны иметь право в долларах, евро и российских рублях.

Фактически речь идет об аналогах советских магазинов «Березка», где иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары, которых не было в обычных магазинах, за валюту либо за чеки. «Березки» существовали до конца 80-х годов.