МИД России посоветовал гражданам нашей страны не ездить в Грузию

Это связано с продолжающимися в Тбилиси протестами и с позицией грузинских властей, — сказала «Эху Москвы» официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее МИД рекомендовал россиянам, которые находятся в Грузии или собираются туда поехать, избегать мест массового скопления людей.

Протесты начались у здания парламента Грузии накануне после того, как там выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он сел в кресло спикера и заговорил по-русски. После этого у парламента стали собираться люди, которые потребовали остановить российскую оккупацию и отправить в отставку спикера парламента и руководителей МВД и Службы безопасности. Сегодня стало известно, что спикер Ираклий Кобахидзе покидает свой пост.

Тем временем у здания парламента в Тбилиси вновь собрались люди. Установлены сцена, звуковое оборудование. В числе требований проведение внеочередных выборов и отставка главы МВД.