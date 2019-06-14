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Эксклюзив Эха 20:00, 21 июня 2019

МИД России посоветовал гражданам нашей страны не ездить в Грузию

Это связано с продолжающимися в Тбилиси протестами и с позицией грузинских властей, — сказала «Эху Москвы» официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее МИД рекомендовал россиянам, которые находятся в Грузии или собираются туда поехать, избегать мест массового скопления людей.

Протесты начались у здания парламента Грузии накануне после того, как там выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он сел в кресло спикера и заговорил по-русски. После этого у парламента стали собираться люди, которые потребовали остановить российскую оккупацию и отправить в отставку спикера парламента и руководителей МВД и Службы безопасности. Сегодня стало известно, что спикер Ираклий Кобахидзе покидает свой пост.

Тем временем у здания парламента в Тбилиси вновь собрались люди. Установлены сцена, звуковое оборудование. В числе требований проведение внеочередных выборов и отставка главы МВД.



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