Штаб Навального в Петербурге утверждает, что сотрудники бюджетных учреждений фальсифицируют подписи за Беглова

Штаб Навального в Петербурге утверждает, что сотрудники бюджетных учреждений фальсифицируют подписи за исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Активисты намерены обратиться в Следственный комитет. В штабе говорят, что в администрации Выборгского района бюджетники заполняют подписные листы за выдвижение Беглова, пользуясь базой персональных данных жителей Петербурга, — передает телеканал «Дождь».