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19:30, 21 июня 2019

Глава МВД Владимир Колокольцев лично опрашивал полицейских, задерживавших журналиста Ивана Голунова

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. По их данным, опрос был еще до официального объявления министра о прекращении преследования Голунова.

Тем временем депутат Александр Хинштейн рассказал агентству Интерфакс, что прокуратура во время проверки обнаружила многочисленные нарушения, связанные с делом Голунова. Руководству столичного управления МВД, по его словам, внесено представление.

Журналист сайта «Медуза» Иван Голунов был задержан в начале июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Позже все обвинения с него были сняты.



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