Глава МВД Владимир Колокольцев лично опрашивал полицейских, задерживавших журналиста Ивана Голунова

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. По их данным, опрос был еще до официального объявления министра о прекращении преследования Голунова.

Тем временем депутат Александр Хинштейн рассказал агентству Интерфакс, что прокуратура во время проверки обнаружила многочисленные нарушения, связанные с делом Голунова. Руководству столичного управления МВД, по его словам, внесено представление.

Журналист сайта «Медуза» Иван Голунов был задержан в начале июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Позже все обвинения с него были сняты.