МИД России рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок в Грузию

Об этом «Эху Москвы» сказала официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили вместо того, чтобы гарантировать безопасность находящихся в Грузии россиян, выступила с антироссийскими заявлениями.

Сегодня в Тбилиси второй день акций протеста. У здания парламента собрались тысячи людей. Поводом стало вчерашнее выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова во время заседания Ассамблеи православия в парламенте Грузии. Гаврилов сел в кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. После этого у здания парламента стали собираться люди. Они выступили против российской оккупации Грузии и потребовали отставки председателя парламента, глав МВД и Службы безопасности. Сегодня стало известно, что спикер парламента покинет свой пост.