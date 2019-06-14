В Петербурге строительная компания пытается засудить градозащитников

Активисты, в свою очередь, обвинили представителей застройщика в бандитизме.

Суд на следующей неделе рассмотрит иск застройщика «Воин-В» к четырём активистам. Конфликт длится уже несколько лет. Жители двух домов при поддержке градозащитников выступили против застройки участков, которые прилегают к парку Александрино. Защитники Александрино дважды оспаривали планы по застройке и разрешения на строительство. Также им удалось оспорить проект перепланировки всей территории квартала реновации.

Несмотря на это, Смольный вместо оспоренных документов выдал новые и «Воин В» продолжил строительство. Из-за последнего отказа владелец «Воина-В» Олег Глущенко обратился в суд с требованием о возмещении «ущерба». Сумма складывается просто: часть денег — это столько взыскал с застройщика один из дольщиков, а вторую часть суммы «Воин-В» пришлось заплатить подрядчику за простой строительной техники.

Требования эти надуманные, заявила «Эху Петербурга» одна из ответчиков Наталья Баланюк.

Напомним также, что несколько лет назад депутат петербургского заксобрания Вячеслав Нотяг получил тюремный срок. Как решил суд, он вымогал взятки у «Воина-В», чтобы градозащитники не мешали застройке.

Программу расселения хрущевок в Петербурге не выполнили. Смольный принял решение продлить ее еще на десять лет.