В Тбилиси проходит массовая протестная акция с требованиями отставки главы МВД страны

В Тбилиси в эти минуты проходит массовая протестная акция с требованиями отставки главы МВД страны. Тысячи людей собрались на проспекте Руставели, на этом фоне в отставку уже ушел глава грузинского парламента, а президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что власти допустили ошибку, вызвавшую волну протестов.

Все больше и больше людей выходят на улицы, которые еще накануне стали местом столкновения протестующих с полицией. Активисты пытались взять штурмом здание парламента. Более 50 человек на сегодня остаются в больницах после митингов в Тбилиси. На сегодня основное требование – отставка главы МВД страны, допустившего силовой разгон накануне и внесение изменения в систему проведения выборов в стране. Поводом к протестам стало проведение в стенах парламента республики ассамблеи православия под председательством депутата российской Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что «политика означает видеть и учитывать возможные риски и накануне это условие было нарушено, а проведение ассамблеи православия было абсолютно неприемлемым в том формате, в котором она состоялась. Помимо прочего протест накладывается на внутриполитические противоречия и недовольство партией «Грузинская мечта». О требованиях участников митинга и причинах манифестации «Эху Москвы» рассказал грузинский политолог Гела Васадзе.

Российский МИД на фоне протестных акций Грузии рекомендовал россиянам в избегать мест скопления людей, а в РПЦ заявили о надеждах на скорое разрешение конфликта в стране.



Пока обстановка в Тбилиси судя по свидетельствам очевидцев относительно спокойная и новых столкновений с порлицией не зафиксировано.