В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

Об этом пишет сайт «Медуза» со ссылкой на очевидцев. Грузинские телеканал «Рустави-2» передает, что усилены меры безопасности. К парламенту направлены несколько сотен силовиков.

Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Участники требовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы безопасности. Поводом стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии, который на Ассамблее православия сел в кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке.

Сегодня стало известно, что спикер парламента Ираклий Кобахидзе покидает свой пост.