Сборная России по волейболу сыграет сегодня первый матч бразильского тура Лиги Наций

Соперником нашей команды станут волейболисты Германии.

Еще до отлета в Южную Америку было известно, что лидерам команды дадут отдохнуть. Через океан не полетели доигровщики Егор Клюка и Дмитрий Волков, а также центральный блокирующий Илья Власов. Так что основная нагрузка ляжет на игроков без серьезного международного опыта. Напомню, что по регламенту Лиги Наций в финальную пульку попадают 5 лучших команд, а также хозяева решающей фазы – американцы. Пока в круговом турнире сборная России занимает 4 место. Однако с большинством фаворитов подопечные Туомаса Самельвуо уже сыграли. Так что, если не брать во внимание сборную Бразилии, остальные из оставшихся соперников даже нашим резервистам вполне по зубам. Так, команда Германии, с которой российские волейболисты сыграют сегодня, имеют в активе всего две победы в 9-ти матчах. Помимо немцев россияне сыграют с хозяевами этапа бразильцами, а также со сборной Болгарии, которая пока занимает 12 место.

Матч Лиги Наций между волейболистами России и Германии начнется в полночь по Москве. Трансляция на канале Матч ТВ.