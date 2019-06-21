В Каунасе, втором городе Литвы появился новый памятник – собаке по кличке Бите породы «сенбернар»

Бите уж три года нет в живых. Инициативу ее хозяина — поставить скульптуру – поддержали горожане.

Бите с продуктовой корзинкой в зубах бежит из магазина домой. Такой запомнилась жителям Каунаса эта собака, и именно этот ее образ запечатлен в скульптуре. Ее хозяин Альгимантас вспоминает, что никогда не дрессировал Бите: она сама за ним повторяла – выносила мусор, приносила в дом дрова, помогала соседке полоть грядки. У него она оказалась случайно – не приняла другая семья. Там пьяный муж пришел домой, и крупная Бите преградила ему дверной проем.

Каунассцы вспоминают и другие подвиги собаки: то вытащила из воды пятилетнего ребенка, то не дала ударить отцу сына в городском парке. Бите регулярно спасала из контейнеров с мусором выброшенных котят. Она сама их вылизывала и выхаживала, а хозяин потом пристраивал по знакомым. А однажды буквально из-под колес вытащила цыпленка: тот выпал из грузовика на рыночной площади. Недалеко от этого места теперь и увековечена память городской легенды Бите.



С литовского имя Бите переводится как «пчела».